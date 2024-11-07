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Haber Merkezi

Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı, her hafta sürpriz gelişmelerle dolu olan senaryosu, bu hafta da izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayımlandı.

Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor.

SEYRAN GİDECEK Mİ?

Geçtiğimiz bölümde Halis Ağa’nın sürpriz dönüşü yalıdaki dengeleri sarsmış, Ferit ve Seyran arasındaki yakınlaşma dikkat çekmişti.

Şimdi ise Esme, kızlarını alıp Antep’e gitme kararı alıyor. Peki, Ferit Seyran’ın gitmesine izin verecek mi? İşte Yalı Çapkını 82. bölüm 2. fragman...