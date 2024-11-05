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Haber Merkezi

Star TV’nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle yine büyük bir ilgi gördü ve izleyicileri ekran başına topladı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı derin ve duygusal senaryo, her hafta izleyiciyi yeni sürprizlerle karşılıyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayımlandı.

Bakın yeni bölümde neler olacak.

DİYAR MI, SEYRAN MI?

Yalı Çapkını son bölümüyle nefesleri kesti! Halis Ağa’nın sürpriz dönüşü yalıda tüm dengeleri değiştirirken, Ferit ve Seyran arasındaki yakınlaşma ise izleyenlerin ilgisini üzerine çekti.

Şimdi Ferit, Diyar ile Seyran arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacak. Diyar ile evlilik kararı askıya alınırken, seyirciler Ferit’in kararı merak ediliyor.

İşte Yalı Çapkını 82. bölüm fragmanı…