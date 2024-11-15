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Haber Merkezi

Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, her hafta olduğu gibi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın yazdığı ve sürprizlerle dolu senaryosuyla dikkat çeken dizi, bu hafta da izleyicilere duygu yüklü anlar yaşatacak.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in güçlü performanslarıyla hayat verdiği karakterler, izleyicileri etkisi altına alırken, yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde izleyicileri bekleyen gelişmeler ise şimdiden merak konusu oldu.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Dizinin yeni bölüm fragmanında Orhan, bebeğinin erkek olduğunu öğreniyor. Bebeğin ismini ise Fuat koyacaklar. Başta Ferit olmak üzere herkes bu karara karşı çıkacak.

Öte yandan Ferit, Seyran ve Diyar arasında tercihini yapıyor. Peki, yoluna kiminle devam edecek?

İşte Yalı Çapkını 83. bölüm 2. fragman...