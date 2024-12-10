Haber Merkezi
Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay tarafından kaleme alınan dizinin yeni fragmanı, heyecanı doruğa çıkardı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerdeki uyumu, dizinin etkileyici hikayesiyle birleşerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.
Yayınlanan son fragmanda dikkat çeken detaylar, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.
SEYRAN'A BEBEK ŞOKU!
Seyran ve Ferit, yeniden evlenip çocuk sahibi olma hayali kurarken aldıkları haberle adeta yıkılacak.
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Seyran’ın çocuk sahibi olamayacağı gerçeği ortaya çıkıyor.
İşte Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı...