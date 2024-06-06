Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın usta kaleminden çıkan senaryosuyla her bölümde büyük sürprizler sunan dizi, bu başarısını bir kez daha kanıtladı.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını, ekranlara veda edecek.
Dizi, gelecek hafta sezon finali yapmaya hazırlanırken, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Seyran ve Tarık kaçacak mı?
Ferit, babasının ölümünden sonra değişiyor. Yanlış kararlar almasına Seyran engel olacak mı?
Öte yandan tedavi için Tarık'la yurt dışına gitmeyi planlayan Seyran evden ayrılıyor. Peki, Ferit'i terk edecek mi?
İşte Yalı Çapkını sezon finali fragmanı...