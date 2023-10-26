Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü? Star TV duyurdu! İşte 26 Ekim yayın akışı…

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, her hafta Cuma günü izleyicilerle buluşuyor.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in üstlendiği dizi 2. sezonuyla adeta ekranlara damga vurdu.
Yeni oyuncuların da dahil olduğu dizi, geçtiğimiz hafta İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı sonucu milli yas sebebiyle yayınlanmamıştı.
İzleyiciler yeni bölümü heyecanla beklerken, Star TV’den sevindiren haber geldi.
Bu hafta Yalı Çapkını dizisinin 2 bölümü yayınlanıyor. Peki ama ne zaman?
İzleyiciler bu akşam Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. İşte 26 Ekim Star TV yayın akışı…
Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı?
Geçtiğimiz hafta milli yas nedeniyle yayınlanmayan Yalı Çapkını, bu hafta iki bölümüyle ekranlara gelecek. Buna göre Yalı Çapkını 42. bölümü 26 Ekim Perşembe akşamı ve 43. bölümü 27 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak.
26 Ekim Star TV yayın akışı
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını-Özel Bölüm
20:00 Yalı Çapkını-Yeni Bölüm
01:00 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın