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Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü? Star TV duyurdu! İşte 26 Ekim yayın akışı…

Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü? Star TV duyurdu! İşte 26 Ekim yayın akışı… Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını için Star TV’den müjdeli haber geldi. Bu hafta iki bölüm yayınlanacağı duyuruldu. Diziseverler bu akşam Yalı Çapkını yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte Star TV yayın akışı…