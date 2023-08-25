Yalı Çapkını yeni sezon çekimleri başladı! Afra Saraçoğlu setten paylaştı "Şımarttınız beni" Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını için geri sayım başladı. Afra Saraçoğlu yeni sezon çekimlerinin başladığını setten yayınladığı kareyle duyurdu. Karavanı çiçeklerle doldu.

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Star TV’nin heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını ekranlara geri dönüyor!

36. bölümde sezon finali yapan dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya.

Yoğun bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisi uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda olacak olmanın verdiği heyecanla çekimlere başladı.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizinin yeni sezonunda neler olacağı ise merak konusu.

Dizi ekibi sete çıktı

Dizi tutkunlarının heyecanla beklediği Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için ekip sete çıktı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu ise sete gelen çiçeklerle mest oldu ve bu mutluluğunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Güzel oyuncu paylaşımına "Ayyyy şımarttınız beni. Karavanım missss koktu" notunu düştü.