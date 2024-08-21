Haberler



Medya



Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli mi? Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman başlıyor?

Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli mi? Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman başlıyor? Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...