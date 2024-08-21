Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli mi? Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman başlıyor?

Star TV ekranlarının popüler dizisi Yalı Çapkını yeni sezonuyla yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın 3. sezon tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.
Reytinglerde üst sıralarda yer alan Yalı Çapkını, geçtiğimiz sezon ekrana gelen 73. bölümü ile sezon finali yapmıştı.
Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi son günlerde merak edilmeye başladı.
Dizinin hayranları 3. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman başlayacak?
Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz...