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    Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Veda ettiğini açıkladı...

    Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını'nda sürpriz bir ayrılık yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 16:19
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    Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Veda ettiğini açıkladı...

    Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, her bölümüyle reytinglere damga vuruyor.

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Gülsen Budayıcıoğlu'nın gerçek hikayelerinden uyarlanıyor.

    Dizide, Çetin Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa’nın isteği üzerine evlenen Ferit ve Seyran’ın hikayesi anlatılıyor.

    Bu hafta 11. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'nda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

    Ayrıldığını açıkladı

    Sevilen dizide, İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla projeden ayrıldığını belirtti.

    Cansu Fırın yaptığı paylaşımda, "Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere." açıklamasıyla diziden ayrıldığını duyurdu.

    Yalı Çapkını nda beklenmedik ayrılık! Veda ettiğini açıkladı... #1


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