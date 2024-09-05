Yalı Çapkını'nın hizmetçi Sultan'ı başka diziye gitti! İşte yeni projesi...

Editör: Yağmur Dinç
Ünlü oyuncu İrem Altuğ, Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.
Asıl çıkışını Yalı Çapkını dizisindeki "Sultan" karakteri ile yakalayan Altuğ, Ferit'in gizli ilişkisi ile dikkatleri çekti.
Akabinde senaryo değişikliği sebebiyle diziye veda eden İrem Altuğ, yeni bir projeye geçti.
BİR GECE MASALI'NDA
ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı ile anlaşan ünlü oyuncu, Sevde karakterini canlandırıyor.
Sıla'nın halası, Yılmaz ailesinin küçük gelini olan İrem Altuğ, performansıyla yine beğeni topluyor.