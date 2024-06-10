Yalı Çapkını’nın Pelo’sundan duygulandıran paylaşım! "Hoşçakal Pelo..." Ekranların sevilen yapımları arasında olan Yalı Çapkını geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak izleyiciye veda etmişti. Dizide sevilen karakterler arasında yer alan Buçe Buse Kahraman finalin yayınlanmasının ardından sevenlerini duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

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Star TV’nin sevilen yapımları arasında olan reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını sezon finali yaparak ekran hayatına bir süre ara verdi.

Sezon finaliyle izleyici ekranlara kilitleyen dizinin sevilen karakterlerinden olan Pelin’e hayat veren Buçe Buse Kahraman final sonrası yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.

2 sezon boyunca başarılı bir süreç geçiren güzel oyuncunun geçtiğimiz sezonda ayrılma kararı almış ancak yapım ekibinin isteği üzerine devam etmişti. Ancak Kahraman geçen 2 sezonun ardından diziye veda etme kararı bu kez değişmedi.

Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Yalı Çapkını seyircisine veda ettiğini açıkladı.

İşte, Pelo’nun hüzünlendiren vedası…

Buçe Buse Kahraman duygulandıran veda mesajında, "Hikayeleri anlamlı kılan anlatılmasından çok yaşanmaya değer olmasıdır ve yolda olmak binlerce hikayeye kucak açmak demektir bana göre, böylece hepsi kendi sonsuzluğunu içinde barındırır. öyleyse yol ve hikaye zamandan bağımsız hep var olmaya devam eder dünyanın bir yerinde… Hoşçakal Pelo.. Bu hikâyede beraber yürüdüğüm tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ve sevgiyle… Sürçülisan ettiysek affola…" ifadeleri ile veda etti.