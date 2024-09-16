Haber Merkezi
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı başarılı yapımlar arasında olan Yalı Çapkını yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde diziye dahil olan ve İfakat’ın yeğeni Serpil karakterine hayat veren Türkü Su Demirel yeni sezonda yalıdaki halleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Demirel, sosyal medya pozlarıyla gündemde bomba etkisi yarattı. Doğal güzelliğine dem vurulan genç oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İŞTE, TÜRKÜ SU DEMİREL'İN SOSYAL MEDYA KARELERİ...