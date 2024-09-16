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Yalı Çapkını’nın Serpil’i paylaştı, sosyal medya sallandı! "Bu nasıl güzellik..."

Yalı Çapkını’nın Serpil’i paylaştı, sosyal medya sallandı! "Bu nasıl güzellik..." Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’na geçtiğimiz sezon Serpil karakteriyle dahil olan Türkü Su Demirel Sosyal medya paylaşımlarıyla büyüledi. Güzelliği ile beğenileri toplayan Demirel’in iddialı kareleri...