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Yaprak Dökümü’nün kaynana Ceviye’si Gülen Ökten’in son hailini gören şoke oldu! Ne de güzel yaşlanmış…

Yaprak Dökümü’nün kaynana Ceviye’si Gülen Ökten’in son hailini gören şoke oldu! Ne de güzel yaşlanmış… Yaprak Dökümü dizinde hayat verdiği Cevriye karakteriyle hafızlara kazınan Gülen Ökten’in son halini gören şaştı kaldı. Görenlerin “Ne de güzel yaşlanmışsın” dediği usta oyuncu sevenlerini tebessüm ettirdi. İşte, Gülten Ökten’in son hali…