Yaprak Dökümü’nün kaynana Ceviye’si Gülen Ökten’in son hailini gören şoke oldu! Ne de güzel yaşlanmış…

ensonhaber.com
Bir dönemin severek izlenen dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü’nde yer alan oyuncuların şimdiki halleri sıkça merak ediliyor.
Dizide Ahmet’in annesi Cevriye karakterine hayat veren ve hafızalara kaynana Cevriye olarak kazınan Gülten Ökten son hali merak edilen isimlerin başında yer alıyor.
Şimdilerde 82 yaşında olan usta oyuncu, dizide rol aldığı süre boyunca Fikret’e kök söktüren sahneleri ile adından sıkça söz ettirmişti.
İşte, Gülten Ökten’in son hali…
Sosyal medya aracılığı ile son hali paylaşılan Ökten, sevenleri için “Beni özleyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum kucak dolusu sevgiler..." ifadelerini kullandı.