Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si meslek değiştirdi! İşte yeni işi... Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Ayşe karakteri ile tanınan Şebnem Ceceli, ekranları bıraktı. Ceceli'nin yeni mesleği, duyanları şoke etti.

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Efsane dizi "Yaprak Dökümü" 2006-2010 yıllarında en çok reyting kıran diziler arasında yerini aldı.

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi tam beş sezon boyunca ekranlara geldi.

Finalin üstünden yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan dizinin oyuncuları da merak ediliyor.

Özellikle Yaprak Dökümü'nün çocuk karakteri Ayşe şimdilerde bakın ne yapıyor...

Meslek değiştirdi

Henüz 5 yaşındayken rol aldığı Yaprak Dökümü dizisinden sonra ekranlarda pek yer almayan Şebnem Ceceli, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

Evin en küçük üyesi 'Ayşe' yani Şebnem Ceceli ise eğitimine ağırlık verdi ve ekrandan uzaklaştı.

Ceceli, hukuk fakültesini kazanarak kariyer hayatında bambaşka bir yolculuğu adım attı.

İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...