Yargı 3. sezon 3. fragman: Yıllar geçti, Ceylin ve Ilgaz’ın kızı büyüdü! Ayrılık uzun sürmeyecek gibi… Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Yargı dizisi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Diziden yeni fragman geldi. Ilgaz ve Ceylin’in kızı büyüdü. İkili tekrar barışacak mı? İşte yeni sezon fragmanı…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Yargı," yapımcılığını ünlü yapımcı Kerem Çatay'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu bir yapım olarak büyük ilgi görüyor. İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekranlara kilitleyen dizi, her pazar yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Dizide başrolleri Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncular paylaşıyor. Sezon finali büyük bir heyecanla karşılanan dizi, izleyicileri ekran başına çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise dizi tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni tanıtım geldi. Yeni tanıtım, dizinin gelecek bölümlerinde neler olacağı konusundaki merakı arttırdı. Yıllar geçti, kızları büyüdü Yargı dizisinin yeni sezon tanıtımında seneler geçiyor. Ilgaz ve Ceylin’in kızları büyüyor. Ilgaz kızının hasretiyle izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Ilgaz ve Ceylin’in tekrar birleşmesi yeni bölümde netlik kazanacak.

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