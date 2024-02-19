Yargı’nın İclal savcısı Defne Kayalar’ın eşini gören şaşırıyor! Meğer eşi de Yargı setindenmiş… Başarılı oyunculuğu ile taktir toplayan Defne Kayalar Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’nın kadrosuna dahil oldu. İclal savcıya hayat verecek oyuncunun eşi ise görenleri şaşırttı. Meğer Defne’den önce sette eşi varmış…

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Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi başarılı dizilerin kadrosundaki başarılı oyunculuğu ile bilinen Defne Kayalar bu kez Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Yargı’ya dahil oldu.

Dizide savcı İclal’e hayat veren güzel oyuncu yer aldığı başarılı yapımlara bir yenisini daha eklemiş oldu. Başarılı oyunculuğu yanında özel hayatı da oldukça merak edilen Kayalar’ı araştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ödüllü oyuncunun eşini görenler bir daha baktı. Meğer eşi Yargı dizisinde yönetmen koltuğunda oturan Ali Bilginmiş.

Defne Kayalar’ın yönetmenliğini eşinin yaptığı diziye katılması da çiftin sosyal medyada oldukça fazla konuşulmasına neden oldu.

İşte, Defne Kayalar ve eşi Ali Bilgin