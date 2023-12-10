Yargı'nın Parla'sı Instagram'da gözleri parlattı! "Bu vücut şaka mı" Yargı dizisinde hayat verdiği Parla karakteriyle beğenilen genç Zeynep Atılgan, pozlarıyla Instagram'a damga vuruyor.

ensonhaber.com

Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de genç oyuncu Zeynep Atılgan oldu.

Dizide Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin yeğeni Parla rolüne hayat veren Zeynep Atılgan, performansıyla beğeni topluyor.

Parla, yeni sezonda daha da dikkat çekince ilgi Zeynep Atılgan'a yöneldi.

Sosyal medya kullanıcılarının mercek altına aldığı Atılgan, paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor.

Parlıyor

2002 doğumlu Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Fizik bölümünde okuyor.

Eğitiminin yanı sıra oyunculuğa devam eden Atılgan, Instagram'daki pozlarıyla nefes kesiyor.

Henüz 21 yaşındaki güzel oyuncu, tarzı ve makyajıyla anime karakterlerine benzetiliyor.

İşte Yargı'nın Parla'sından cesur kareler...