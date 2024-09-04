Yasak Elma'dan Sandık Kokusu'na sürpriz transfer! Diziye renk katacak...

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Bazen güldüren, bazen hüzünlendiren hikayesiyle, Sandık Kokusu’nda pes etmeyenlerin kalpleri bir araya geliyor.
Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı Sandık Kokusu’na yeni oyuncular geliyor.
GÜZEL OYUNCU KADRODA
Etkileyici performanslarıyla tanınan Nesrin Cavadzade, dizinin kadrosuna katıldı ve yeni sezonda önemli bir karakteri canlandıracak.
SHOW TV'nin haberine göre; Nesrin Cavadzade, Sandık Kokusu dizisinde “Ayça” karakterine hayat verecek.
Cavadzade’nin canlandıracağı Ayça karakterinin, dizide oldukça renkli ve dikkat çekici bir rolü olacağı belirtiliyor.