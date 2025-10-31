Yeni akım oldu: Tiktok'un "kuş testi" bakın ne işe yarıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TikTok'ta hızla yayılan "kuş teorisi" adlı akım, ilişkilerde partnerinizin sizi gerçekten dinleyip dinlemediğini anlamanın yeni bir yolu olarak dikkat çekiyor.

İlk kez 2023 yılında Alyssa adlı bir TikTok kullanıcısı tarafından ortaya atılan kuş teorisi veya kuş testi, bir ilişkinin uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını ölçmeyi amaçlıyor.

Teoriye göre, biri dışarıda gördüğü bir kuş gibi önemsiz bir detayı partnerine gösteriyor. Buradaki amaç, karşı tarafın bu küçük detaya nasıl tepki verdiğini gözlemlemek.

TEPKİSİ ÖNEMLİ

Eğer partner, "Nerede gördün?", "Ne renkti?" gibi samimi bir merakla karşılık veriyorsa bu, ilişkide duygusal bağın güçlü olduğunu gösteriyor.

Ancak kişi ilgisiz veya umursamaz davranıyorsa, bu durum iletişim eksikliğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Google Trendler'de bu terim için arama trafiğinde ciddi bir artış gözlemlendi.

Çiftler, test sonuçlarını TikTok'ta paylaşıyor.