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Haber Merkezi

Sosyal medyada paylaşılan videolar zaman zaman gündem oluyor.

İşte onlardan biri daha yaşandı.

Paylaşılan bir videoda yeni evli bir çift, balayında dinlenirken gelen bir telefonla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

BALAYINDAKİ OĞLUNDAN ALTINLARI İSTEDİ: DAYINA VERELİM OĞLUM..

Damadın annesi, oğlunu arayarak düğünde takılan altınların dayıya verilmesini istedi.

Bu talep karşısında şaşkına dönen gelin, durumu sosyal medyada paylaştı.

VERMEYECEĞİM DEDİ TELEFONU KAPATTI

Paylaşılan görüntülerde, annesinin altınlarını istediği gencin sinirlendiği görüldü.

Genç daha sonra sinirli bir şekilde altınları vermeyeceğini söyleyerek telefonu kapattı.

O anlar böyle görüntülendi...