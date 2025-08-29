Yeni Karadeniz dizisi: Taşacak Bu Deniz'den ilk fragman! Koçari ve Furtuna karşı karşıya...

Sen Anlat Karadeniz’in senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’i, dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe ile yeniden buluşturan Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Çekimleri Trabzon’da gerçekleştirilen dizi, Yunanistan’da yaşayan Eleni adındaki genç bir kadının köklerini ve ailesini araştırmak için Karadeniz’e gitmesiyle başlıyor.

Eleni’nin burada iki düşman aileyle karşı karşıya gelmesiyle gelişen olaylar merkeze alınıyor.

Can düşmanı iki ailenin bitmeyen savaşının ortasında kendini bulan bir yabancının gözünden; dağların, denizin ve insan ruhunun iniş çıkışları anlatılıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak yapıyor.

İşte ilk fragman...