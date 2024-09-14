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Yeni sezon afişinde yer almamıştı! Yaptığı o hareket ağızları açık bıraktı...

Yeni sezon afişinde yer almamıştı! Yaptığı o hareket ağızları açık bıraktı... Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon afişinde yer almayan Emrah Altıntoprak verdiği tepkiyle şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım güldürdü...