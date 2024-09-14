Yeni sezon afişinde yer almamıştı! Yaptığı o hareket ağızları açık bıraktı...

Haber Merkezi
Dün akşam yeni sezona iddialı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti reytingleri alt üst etmeyi başardı. Dizinin yayınlanan yeni sezon afişinde Emrah Altıntoprak’ın yer almaması sosyal medyada gündem olmuştu.
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolde yer aldığı seküler ve muhafazakar ailelerin çatışmasını izlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterine hayat veren Altıntoprak, yer almadığı yeni sezon afişinin ardından verdiği tepki şaşırttı.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda photoshop ile afişe kendini yerleştirerek olayı tiye aldığını gösterdi. Yaptığı paylaşımla sevenlerini güldüren Altıntoprak aynı zamanda birçok kişinin desteğini de aldı.
SHOPLA KENDİNİ YERLEŞTİRDİ...