Yeni yıldaki resmi ilan fiyat tarifesi açıklandı Yeni resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu. Buna göre basılı yayın ve internet haber sitelerinde resmi ilanın nasıl yayınlatılması gerektiği ve birim ücretleri de netleşti.

AA

Kamu kurumlarının duyuruları ya da resmi duyuru yapmakla yükümlü bulunulan durumlarda resmi ilanlar yayınlatılıyor.

Kısa süre öncesine kadar sadece yazılı basın organlarında yayınlanan ilanlar, şimdi şartları sağlayan internet haber portallarında da yer alacak.

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Öte yandan 15 Şubat 2023 tarihli 6805 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Resmi ilan tarifesi ile yayın ücreti netleşti.

Buna göre resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayın ücreti, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazeteler ve Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre 1, 2, 3, 4 ve 5. kategoride bulunan internet haber siteleri için 140 lira, günlük fiili satış ortalaması 50 binin üzerindeki gazeteler ve aynı yönetmeliğin genel kategorisindeki internet haber siteleri için 170 lira olacak.

Tarife yeni yılda yürürlükte

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek söz konusu tarifede belirtilen ücretlere KDV dahil edilmeyecek.

İlan tasarımlarının ölçütü ve yazı tipi belirlendi

Sütun-santim birimi kullanılacak

Karara göre, gazetelerde resmi ilanların yayın ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesap edilecek.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayın ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

Yazı karakteri Arial olacak

İlan metinlerinin dizgisinde "Arial" yazı karakteri kullanılacak. Yayınlanacak ilan metinlerinin yazı karakteri 10 punto olacak, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre, ilanların başlıkları 16 punto olacak.

Metinler arasındaki boşluklar hesaplandı

İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri olması gerekecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)