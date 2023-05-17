Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın nasıl ünlü olmuş! Herkes farklı biliyordu ama... Yeşilçam'da Şaban karakteriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal'ın nasıl ünlü olduğu merak ediliyor. Meğer birçoğumuz yanlış biliyor muşuz. Bakın Kemal Sunal nasıl ünlü olmuş...

Henüz 55 yaşındayken uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal Sunal, kimi zaman izleyicileri güldürmeye, kimi zaman da ağlatmaya devam ediyor. Salako, Hababam Sınıfı, İnek Şaban, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehre gibi birçok filmde rol alan Kemal Sunal, gönüllerde taht kurdu. Hepimiz onu Şaban karakteriyle tanıdık... Oyunculuğuyla Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Usta sanatçı Kemal Sunal'ın hayatına dair detaylar hala merak ediliyor. Peki usta oyuncunun nasıl ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Yeşilçam'ın efsanesi haline gelen Kemal Sunal'ın nasıl ünlü olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Kemal Sunal bakın nasıl ünlü oldu Usta oyuncu Kemal Sunal ilk kez lise yıllarındayken sahneye çıktı. Lisede düzenlenen tiyatro oyununda rol aldı. Öğretmeni yeteneğini fark edince oyunculuğa yönlendirdi. Birçok farklı tiyatroda rol alan Kemal Sunal’ı ünlü yönetmen Ertem Eğilmez fark etti. Ertem Eğilmez’in hayatına dokunmasıyla dönüm noktası gerçekleşti. İlk sinema filmi tecrübesini 1972’de Tatlı Dilim’de yaşadı. Kariyeri boyunca 80’den fazla filmde rol aldı.