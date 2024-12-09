Yeşilçam'ın İsveç Güzeli Eva Bender'in son hali

Yağmur Dinç

Tarkan film serisinde Kartal Tibet ile başrolü paylaşan Eva Bender, hafızalara güzelliğiyle kazındı.

İsveç asıllı Bender, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Türkiye'de bir kumarhanede çalıştı ancak kısa süre sonra oyuncu olarak keşfedildi.

Tarkan filmlerinde Gosha karakterine hayat veren Yeşilçam’ın vahşi güzeli Eva Bender, 1968 yılında yönetmen Halit Refiğ ile evlenmişti.

Ancak güzel oyuncu iki yıl sonra boşandı.

1988 yılında bir veda mektubu bırakarak ortadan kayboldu.

Ünlü ismi herkes öldü sanar iken yıllar sonra ortaya çıktı.

İşte şimdilerde 80 yaşında olan Eva Bender’in son hali...