Yeşilçam’ın Şekerparesi Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı, güzelliği mest etti... Yeşilçam’ın unutulmazları arasında olan Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı, güzelliğini gören inanamadı! Gençlere taş çıkartan Şekerpare’yi yıllar resmen es geçmiş….

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Unutulmaz Yeşilçam filmleri denilince akla gelen isimlerden biride Şekerparedir. Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare sevilen Yeşilçam yapımlarındandır.

Yavuz Turgul’un kalemiyle seyirciyle buluşan filmin başrollerinde ise İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu yer alıyordu.

İlyas Salman ve Şener Şen’in yanı sıra filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu hafızlara Şekerpare olarak kazınmayı başarmıştı.

Hafızlarda derin bir yer edinen güzel oyuncu bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürerken son hali ortaya çıktı. Görenlerin güzelliğiyle şaşıp kaldığı Özdemiroğlu adeta gençlere taş çıkartıyor.

İşte, Şekerpare’nin son hali…

Şimdilerde 58 yaşında olan güzel oyuncuyu sanki geçen bunca yıl teğet geçmiş. Son haliyle sosyal medyayı yıkıp geçen Yaprak Özdemir’e "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.