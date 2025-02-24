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Yeşilçam'ın Siyah İncisi'ydi! Süt Kardeşler'in Yasemin'i bakın aslen nereli çıktı...

Yeşilçam'ın Siyah İncisi'ydi! Süt Kardeşler'in Yasemin'i bakın aslen nereli çıktı... Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Süt Kardeşler, oyuncu kadrosu ile izleyicilerin gündemine geldi. Filmin Afro-Türk oyuncusu Yasemin karakterinin aslen nereli olduğu ise merak edildi. İşte Süt Kardeşler'in Yasemin'i bakın nereli çıktı...