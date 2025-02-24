Yeşilçam'ın Siyah İncisi'ydi! Süt Kardeşler'in Yasemin'i bakın aslen nereli çıktı...

Yağmur Uçar
TV ekranlarında zaman zaman yayınlanan Süt Kardeşler filmi, Türk Sineması'na adını kazıyan yapımlardan oldu.
Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı film 1976'da çekildi.
Ertem Eğilmez’in Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli romanından uyarladığı film, süt kardeş olan Ramazan ve Şaban'ın hikayesini anlatıyor.
Süt Kardeşler filminde dikkat çeken karakterlerden biri de "Yasemin" oldu.
İZMİRLİ ÇIKTI
Filmde Melek Hanım'ın (Adile Naşit) ahretliği olup Şaban'a (Kemal Sunal) âşık olan Yasemin'i merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.
Esmergül, 19 Eylül 2007'de İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti.
Esmer tenli olduğundan Afro-Türk sanılan ünlü oyuncu, aslen ise İzmirli idi.