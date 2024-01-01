Yıldızlar Bana Uzak dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk ve entrika...

Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'nin oturduğu 'Yıldızlar Bana Uzak', yayın hayatına başladı.
Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizi, sırlarla dolu aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkiliyor.
Diziye bakanlar, konusu ve oyuncuları hakkında aramaları yoğunlaştırıyor.
Peki, Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, neyi anlatıyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Yıldızlar Bana Uzak konusu
Kadir ve Aslı aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar.
Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…
Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.
Yıldızlar Bana Uzak oyuncu kadrosu
Furkan Andıç-Kadir
Burcu Kıratlı - Aslı
Gürkan Uygun-Yahya
Murat Daltaban-Orhan
Rami Narin-Han
Elifcan Ongurlar-Doğa
Evrim Doğan-Melike
İnanç Konukçu-Murat
Goncagül Sunar-Sırma
Yaprak Medine-Kumru
Baran Can Eraslan-Samet
Ela Yörüklü-Zuhal
Önder Selen-Halil
Deniz Atam-Mutlu,
Mustafa Enis Bilir-Deniz