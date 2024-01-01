Yıldızlar Bana Uzak dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk ve entrika... ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'yı buluşturuyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yıldızlar Bana Uzak konusu ve oyuncuları...

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Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'nin oturduğu 'Yıldızlar Bana Uzak', yayın hayatına başladı.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizi, sırlarla dolu aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkiliyor.

Diziye bakanlar, konusu ve oyuncuları hakkında aramaları yoğunlaştırıyor.

Peki, Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir, neyi anlatıyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Yıldızlar Bana Uzak konusu

Kadir ve Aslı aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar.

Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…

Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

Yıldızlar Bana Uzak oyuncu kadrosu

Furkan Andıç-Kadir

Burcu Kıratlı - Aslı

Gürkan Uygun-Yahya

Murat Daltaban-Orhan

Rami Narin-Han

Elifcan Ongurlar-Doğa

Evrim Doğan-Melike

İnanç Konukçu-Murat

Goncagül Sunar-Sırma

Yaprak Medine-Kumru

Baran Can Eraslan-Samet

Ela Yörüklü-Zuhal

Önder Selen-Halil

Deniz Atam-Mutlu,

Mustafa Enis Bilir-Deniz