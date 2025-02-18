Yunanistan'da gazeteciler grevde

AA & Ensonhaber

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Panhelenik Gazeteciler Sendikaları Federasyonu'nun çağrısı üzerine ülke genelindeki birçok gazeteci sendikası, greve gitmeye karar verdi. Grev, bugünden itibaren saat 05.00'te başlamış olup, yarın yine aynı saatte sona erecek.

GAZETECİLERİN TALEPLERİ

Gazeteciler, medya sektöründeki işverenlerin bireysel sözleşmelere son vermesinin ardından toplu iş sözleşmeleri için müzakerelerin başlatılmasını talep ediyor. Ayrıca, hafta sonu mesailerinde ek ücret ödenmesi, savaş ve doğal afet bölgelerinde çalışan basın mensuplarına ek tazminat verilmesi, yapay zeka kullanımına dair bağlayıcı kuralların belirlenmesi, gazetecilerin haklarının korunması ve basılı medyanın desteklenmesi için önlemler alınmasını istiyorlar.