Yürekler yangın yeri, duygular şelale! Gönül Dağı'nda yeni dönem... TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon için gün sayıyor. İzleyiciler, Gönül Dağı hasretinin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlayacak? İşte yeni bölüm tarihi...

ensonhaber.com

Anadolu'nun bağrından kopup gelen dizi Gönül Dağı, 103. bölümüyle sezon finali yaptı.

Yaz aylarında tatil yapan dizi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

TRT 1'in gözde dizisi Gönül Dağı, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Berk Atan, Hazal Çağlar, Ecem Özkaya, ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği dizi için geri sayım başladı.

Seyircilerin merak ettiği "yeni sezon tarihi", netleşti.

Eylül'de ekranda

Gönül Dağı’nın Eylül ayının üçüncü cumartesi günü yeni sezona başlaması bekleniyor.

4. sezon hikâyesinde kasabaya yeni biri gelecek, yeni aşklar ve yeni heyecanlar da yaşanacak.