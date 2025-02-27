Yüzü yanmıştı! MasterChef Beyza yüzünün yanık halini aylar sonra gösterdi

Haber Merkezi

MasterChef Türkiye’nin 2024 sezonunda başarılarıyla sık sık adından söz ettiren Beyza Huri Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Aydın, yarışmada yaşadığı talihsiz kaza ile gündemde büyük bir yankı uyandırmıştı.

Yarışma esnasında kızgın yağ dolu bir tepsiyi hızla çevirmesi sonucunda yüzüne yağ sıçramış ve hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Tedavisinin ardından yarışmaya dönen Aydın, bu süre içinde yüzünde oluşan yanık ile alakalı herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı.

YANIK İZLERİNİ GÖSTERDİ

Yarışma esnasında yüzünde oluşan yanığa dair herhangi bir paylaşımda bulunmayan Aydın, sosyal medyada bir takipçisinin yanığını sormasının üzerine paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Aydın’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni fotoğrafta yüzündeki yanık izleri net bir şekilde görülürken yarışmacı, takipçilerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.