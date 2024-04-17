Zafer Ergin'in ilk eşi bakın kimmiş! Meğer o isimle 4 yıl evli kalmış... Ünlü oyuncu Zafer Ergin'in ilk eşi merak ediliyor. İşte 81 yaşındaki oyuncunun merak uyandıran ilk eşi...

ensonhaber.com

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin'in özel hayatı merak edildi.

Daha önce iki kez nikah masasına oturan Zafer Ergin'in özellikle ilk eşi merak konusu oldu.

Zafer Ergin'in dört yıl evli kaldığı ilk eşini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yer aldığı dizilerdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Zafer Ergin şimdilerde Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara yer alıyor.

Usta oyuncunun özel hayatı zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. Zafer Ergin'in ilk eşini öğrenenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

İşte Zafer Ergin'in ilk eşi...

Zafer Ergin'in ilk eşi kendi gibi oyuncu olan Melek Baykal'dır. 1975 yılında evlenen Melek Baykal ve Zafer Ergin çifti 1975 yılında boşanmıştır.

Melek Baykal'dan boşanan Zafer Ergin 1986 yılında Binnaz Ergin ile evlendi. Çiftin birlikteliği devam ediyor...