Zafer Şahin'den CHP'li Ali Mahir Başarır'a hodri meydan

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı konuşmada gazetecileri hedef aldı.

Zafer Şahin, kendisinin hedef gösterilmesi üzerine X hesabından bir paylaşım yaptı.

Bugüne kadar sabrettiğini ifade eden Zafer Şahin, Ali Mahir Başarır'ın kendisiyle görüşme yapabilmek için aracılardan gelen teklifleri açıkladı.

Zafer Şahin ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ali Mahir Başarır bugüne kadar sabrettim ama sen bu cevabı hak ettin. Meclis kürsüsünden “Zafer Şahin kim?” diye sormuşsun. Zafer Şahin daha 3-4 ay önce baş başa görüşmek için araya beni tanıyan bir milletvekilini soktuğun, rica minnet “Bir görüşelim” dediğin benim de o vekile “Hayır ben o kişiyle görüşmem” diyen adamdır.

Aynı olayı 2019’da da yaşadık seninle..Yine kendine çok yakışır bir şekilde bana iftira atmış, gereken cevabı sana DM’den verince panikle görüşmek istemiştin hatırladın mı? Bir gazeteci arkadaşın ricasıyla 3. gün seninle telefonda görüşmüştüm, özür üzerine özür dilemiştin. Hafıza problemi yaşadığın için bir doz daha hatırlatma yapayım sana..

"BELEDİYELERDE TAKİP ETTİĞİN İŞLER.."

Orada belediyelerde takip ettiğin işleri, Foça’yı, avukatlık büronun takip ettiği belediye işlerini sana sorduğumda yeminler ederek nasıl geçinmekte dahi zorluk çektiğini anlatmıştın.

Bak Ali Mahir… Bugün Meclis kürsüsünden beni yine hedef göstermişsin. Sen bir yalancısın. İmamoğlu vakasıyla ilgili benim söylediğim, gündeme getirdiğim, yargı sürecinden önce “Böyle olacak “ dediğim ne varsa varsa bir açıkla. Açıklayamazsın çünkü yok. Ben sen değilim. İftira atmam, yalan konuşmam.

"YAZIK ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE"

Doğru söylüyormuş gibi görünmek için en sevdiklerim üzerine yemin etmem. Almışsın dokunulmazlığı , sallayıp duruyorsun. CHP’de ne kaliteli, adam gibi adam Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri gördüm, tanıdım. Sen başka bir seviyesin. Hiçbir seviye kaygın yok..Yazık Atatürk’ün partisine.

Bak Ali Mahir… Dolunulmazlığın olabilir, çok zengin, çok mal varlığı olan biri olabilirsin. Hayatın olağan akışına uygun olmayan bir refah sürüyor da olabilirsin. Ama ne olursan ol bundan sonra gazetecilik çerçevesinde seninle özel olarak ilgileneceğim..

Ve bütün CHP liler duyduklarından, okuduklarından çok memnun olacaklar. Çünkü herkes her şeyin farkında. Haydi şimdi elinden geleni ardına koyma. Sana çok yakıştığı şekilde iftiralarına devam et."

Ali Mahir Başarır, bu sözler üzerine X hesabından çirkin ifadeler kullanarak paylaşım yaptı.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN ÇİRKİN CEVAP

CHP'li Başarır, "Sen kimsin, kimin adamısın! Sarayın yağlı fırçası, doyurduğu tombalak sesi! Ben seninle görüşecek kadar küçülemem!" dedi.

Zafer Şahin, bu çirkin sözlere yine X hesabından cevap verdi ve Ali Mahir Başarır'ı canlı yayına davet etti.

"YÜREĞİN YETİYORSA, CESARETİN VARSA GEL PROGRAMA ÇIKALIM"

Gazeteci Şahin, "Ateş bacayı sardı değil mi? Sen dur daha … Bizim kitabımızda adam satmak olmadığı için o telefonun kimden geldiğini açıklamayacağım. Senin partinde milletvekili… Bi sor bakalım o hatırlıyor mu? 2019’da da Şaban Sevinç’in ricasıyla telefonda görüştük. Onu da unuttun değil mi? Ali Mahir bırak benim kilomu falan. Adam ol, insanlara fiziki özellikleri üzerinden saldırmak acizliktir. Kibir iyi bir şey değil. Politikacı olacaksın bir de sana kimse bunu öğretmedi mi? Ergen gibi kilo muhabbeti yapıyorsun. Ben tek başıma bir adamım . Yüreğin yetiyorsa , cesaretin varsa gel Halk TV’de beraber programa çıkalım. Sen ve ben. İstediğin her şeyi konuşalım. Benim kilom da dahil. Var mısın. Gel çıkalım milletin kantarına.." ifadelerini kullandı.