Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert sözler: Yavşak, faşist! Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen gazetecilere 'ayak takımı' diyen Fatih Altaylı'ya çok sert cevaplar geldi. Zafer Şahin, X hesabından Fatih Altaylı'yı yerin dibine soktu.

Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına konuk oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyetin karşısında, her görüşten gazeteci vardı.

YouTube'da yayın yapan Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran gazetecilerle ilgili çirkin ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı, programdaki gazetecileri "ayak takımı" olarak aşağılamaya kalktı.

Bu sözler, programdaki gazetecilerin çok sert tepkisiyle karşılandı.

Ekranların sevilen ismi Zafer Şahin, X hesabından Fatih Altaylı'yı adeta yerin dibine soktu.

"SENİN GİBİ YAVŞAK, FAŞİST.."

Zafer Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Fatih Altaylı adlı yavşak, Kılıçdaroğlu’nun buluştuğu gazeteciler için “Ayak Takımı” ifadesini kullanmış.

O toplantıya katılan biri olarak tıklanma ve etkileşim için her yere kuduz gibi saldıran bu zengin oğlanına cevap verme hakkımı kullanıyorum.

Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir. Gurur duyarım ayak takımından olmaktan.

POSTAL YALAYICI

Ayak takımın evlatları bu vatanın dağlarında şehit düşerken sen terör örgütü elebaşının karşısında süklüm püklüm oturan adamdın.

Ayak takımın evlatları üniversitelere alınmazken sen bir postal yalayıcı olarak gencecik kızlara medyadan küfreder, paşalara selam çakardın.

Koltuğunu korumak için bugün çok eleştirdiğin iktidara yaranacağım diye attığın taklalar havadaki taklacı güvercinleri kıskandırır.

KOLPACININ TEKİSİN

Bknz: Anket vakası Sen sırf güçlü diye FETÖ terör örgütüne övgüler düzen kolpacının tekisin.

Ayak takımının çocukları kazandı sen kaybettin Fatih.

Sen şu an sahibinin sesi olarak, onun siyasi geleceğinde önünü açmak kullandığı saldırgan bir eski medya figüründen başka bir şey değilsin.

Millet sana acaba bugün kime saldırmış , kendisine küfrettirmek için acaba ne zırvalamış diye bakıyor. Şimdi git beni dava et. Bunları mahkemede de söylemek istiyorum."

SİNAN BURHAN'DAN FATİH ALTAYLI'YA: HAYSİYETSİZ YAVŞAK

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan da Fatih Altaylı'ya çok sert bir şekilde yanıt verdi.

Sinan Burhan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Fatih Altaylı denen haysiyetsiz yavşak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun federasyonumuzu ziyaretine katılan gazetecilere “ayak takımı” demiş. Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam. Ayak takımı ifadeni sana iade ediyorum.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fatih Altaylı özür dilemeye davet edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak CHP Eski Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Anadolu Sohbetleri” programımıza davet ettik. Sn. Kılıçdaroğlu’nun nezaket gösterip katıldığı programa siyasi ayrım gözetmeksizin tüm Ankara gazetecilerini davet ettik.



Gazeteci meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği programda Sn. Kılıçdaroğlu’na herkes sorularını dilediği gibi yöneltti; Sn. Kılıçdaroğlu ise bu soruların tamamına nezaketle cevap verdi.



Toplantı sonrasında ise katılımcı gazetecilere Fatih Altaylı ‘Ayak Takımı’ diyerek saygısızca ve anlamsızca hakaret etti. Gece gündüz demeden mesleğini ifa etmek isteyen gazeteci meslektaşlarımızı derinden yaralayan bu ifadeyi aynen Fatih Altaylı’ya iade ediyoruz. Kendi karakterini yansıtan bu ifade nedeniyle Fatih Altaylı’yı kınıyor ve derhal toplantıya katılan gazetecilerden özür dilemeye davet ediyoruz.