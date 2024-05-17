Zehra Güneş bakın aslen nereliymiş! İşte Zehra Güneş'in memleketi... Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'in memleketi merak uyandırdı. İşte milli voleybolcumuz Zehra Güneş'in memleketi..

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FIVB Milletler Ligi'nin başlamasıyla birlikte Filenin Sultanları hakkında aramalar hız kazandı.

A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya yenilirken ikinci maçta Hollanda'yı yenmeyi başardı.

Milli takımımızda en dikkat çeken isimler arasında Zehra Güneş yer alıyor.

Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. Vakıfbank alt yapısında yetişen voleybolcu daha öncesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş'ta oynadı.

Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş hakkında aramalar hız kazandı.

Voleybolseverler Zehra Güneş hakkında merak ettiklerine arama motorlarında yanıt arıyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında en çok merak edilenler arasında ise memleketi yer alıyor.

Peki, Zehra Güneş nereli? İşte Zehra Güneş'in memleketi...

Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Zehra Güneş anne tarafından Boşnak kökenlidir.