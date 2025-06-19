Zehra Güneş, korkuttu! Bakın neden maça gözlükle çıkmış...

Zehra Güneş'in gözlük takarak maçta yer alması yürekleri ağza getirdi.

Milyonlarca seveni bulunan Zehra Güneş'in gözünde bir rahatsızlık olup olmadığı merak edildi.

Vatandaşlar, "Zehra'nın gözüne ne oldu", "Zehra Güneş neden gözlük takıyor" gibi soruları gündeme taşıyınca cevap da gecikmedi.

İŞTE SEBEBİ

Zehra Güneş'in antrenman sırasında yüzüne gelen top nedeniyle gözünde şişlik oluştuğu, bu nedenle de koruyucu gözlük kullandığı belirtildi.

Maç sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Zehra Güneş, "Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim devam etmek istedim." şeklinde konuştu.