Zehra Güneş'in yeni villası ortaya çıktı! İşte ilk kareler...

Haber Merkezi

Milli orta oyuncu Zehra Güneş, başarısı kadar servetiyle de dikkat çekiyor.

Güneş, kazancını gayrimenkulde değerlendirerek geçen yıl Temmuz ayında bir villa satın almıştı.

Ünlü voleybolcu, şimdilerde satın aldığı villasına özel tasarım yaptırıyor.

İŞTE YENİ EVİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre ise ünlü mimar Şafak Çak, Güneş'in villası için yaptığı tasarımların görsellerini sosyal medya üzerinden yayınladı.

25 yaşındaki voleybolcunun villası tamamlandığında bahçe zemini Z harfi merkezde olacak şekilde güneş şeklindeki karolarla kaplanacak.

Evin sus havuzunda ise voleybol topu şeklinde bir heykel yer alacak.