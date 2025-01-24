Zembilli'nin Esma'sı bakın kaç yaşındaymış! Doğum tarihiyle şoke etti

Yağmur Dinç

Şimdilerde Zembilli dizisinde "Esma" karakteriyle adından söz ettiren Sude Zülal Güler, beğeni topluyor.

Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı “Çınar” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.

2018 yapımı “Keşif” filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

HENÜZ 24

Zembilli izleyicilerinin hakkında detayları araştırdığı ünlü oyuncu, yaşıyla da dikkat çekti.

25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Sude Zülal Güler'in henüz 24 yaşında olması şaşırttı.

Yaşıtlarına göre daha olgun görünen Güler, güzelliğiyle de sosyal medyaya damga vurdu.