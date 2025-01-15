Zembilli'nin Havva'sı Hababam'ın yıldızı ile evli çıktı! Bu çifti duyanlar şoke oluyor...

Yağmur Dinç
ATV'nin yeni dizisi Zembilli'de "Havva" karakterini ünlü oyuncu Ayşen Sezerel canlandırıyor.
Sezerel'in özel hayatını merak eden izleyiciler, eşini duyunca şaşıp kalıyor.
Meğer Ayşen Sezerel, Hababam Sınıfı'nın tanıdık ismi ile evli imiş...
EŞİ "ÇALIŞKAN AHMET" ÇIKTI
Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği "Çalışkan Ahmet" karakteri ile tanınan Ahmet Sezerel, artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Sezerel Yeşilçam'da oynadığı Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve Gülen Adam filmlerindeki rolleriyle unutulmazlar arasına kazınmıştı.
İki evlatları bulunan çift, sosyal medyada da aile pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyorlar.