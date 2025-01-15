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Zembilli'nin Havva'sı Hababam'ın yıldızı ile evli çıktı! Bu çifti duyanlar şoke oluyor...

Zembilli'nin Havva'sı Hababam'ın yıldızı ile evli çıktı! Bu çifti duyanlar şoke oluyor... Şimdilerde Zembilli dizisinde rol alan Ayşen Sezerel'in eşi, kendisinden de ünlü oyuncu çıktı! Hababam Sınıfı'nın yıldızı olan isim ile yıllardır aynı yastığa baş koyuyor.