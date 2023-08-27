Zeynep Bastık'tan doğada cesur pozlar! Çömeldiği gibi... Şarkıcı Zeynep Bastık'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı beğeni topladı.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sahne performansları ve coverlarının yanı sıra, tarzı ve güzelliği de ön planda olan Bastık, yine adından söz ettirdi.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, cesur paylaşımlarından vazgeçmiyor.

Bastık bu sefer, iddialı kıyafetiyle yeşiller arasında poz verdi.

Yine cesur

Derin yırtmacıyla objektif karşısında geçen Zeynep Bastık, bir eğildi bir doğruldu.

Fizik gösterisi yapan Bastık, cesaretini konuşturdu.

Takipçileri ise o karelere, "Yanıyorsun, yakıyorsun", "Güzellik", "Gerçek misin", "Özgüven abidesi" gibi yorumlar yazdı.