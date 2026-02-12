Abone ol: Google News

Zirvenin sahibi değişti: Yeraltı dizisinden rakiplerini terleten reyting çıkışı

TİAK, 11 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. NOW TV'nin yeni dizisi Yeraltı, dün akşam yayınlanan bölümüyle tüm rakiplerini geride bıraktı. İşte 11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 12:14
Zirvenin sahibi değişti: Yeraltı dizisinden rakiplerini terleten reyting çıkışı
  • TİAK, 11 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçlarını açıkladı.
  • NOW TV'nin yeni dizisi Yeraltı, tüm kategorilerde birinci oldu.
  • Eşref Rüya ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sıraya yerleşti.

Dün akşam birbirinden iddialı diziler ve programlar, yeni bölümleriyle ekranlarda yerini aldı.

TİAK, 11 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçlarını açıkladı.

Peki, dün akşam en çok ne izlendi? Eşref Rüya mı, Yeraltı mı?

11 ŞUBAT ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Reytinglerde bu hafta zirve değişti. Now TV'nin yeni dizisi Yeraltı, tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.

Kanal D2nin sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ise üçüncü sırada yer aldı.

TOTAL

AB

20+ABC1

Medya Haberleri