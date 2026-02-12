Zirvenin sahibi değişti: Yeraltı dizisinden rakiplerini terleten reyting çıkışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün akşam birbirinden iddialı diziler ve programlar, yeni bölümleriyle ekranlarda yerini aldı.

TİAK, 11 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçlarını açıkladı.

Peki, dün akşam en çok ne izlendi? Eşref Rüya mı, Yeraltı mı?

11 ŞUBAT ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Reytinglerde bu hafta zirve değişti. Now TV'nin yeni dizisi Yeraltı, tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.

Kanal D2nin sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ise üçüncü sırada yer aldı.

TOTAL

AB

20+ABC1