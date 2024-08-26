Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu... Zuhal Topal'ın sunduğu sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in başlayacağı tarih belli oldu..

Editör: Salih Demirgan

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının başlayacağı tarih sosyal medyada gündeme geldi.

Zuhal Topal'ın sunduğu sevilen programın haftanın hangi günlerinde yayınlanacağı ve saat kaçta ekranlara geleceği merak uyandırdı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile programın ne zaman başlayacağını duyurdu.

Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler..

Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezona 26 Ağustos Pazartesi (bugün) günü itibariyle başlıyor. Program hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.