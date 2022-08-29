Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Yemekteyiz saat kaçta, hangi kanalda?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Yemekteyiz saat kaçta, hangi kanalda?

Zuhal Topal'ın sunduğu sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in başlayacağı tarih belli oldu..

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının başlayacağı tarih sosyal medyada gündeme geldi.

Zuhal Topal'ın sunduğu sevilen programın haftanın hangi günlerinde yayınlanacağı ve saat kaçta ekranlara geleceği merak uyandırdı.Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler..

Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezona 29 Ağustos (bugün) itibariyle başlıyor.Program hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Büyük ödül belli oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonda dağıtacağı ödül belli oldu.Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezonunda haftanın kazananı tam 50 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Yarışmacılar en yüksek puanı almak için ellerinden geleni yaparak mücadele edecekler ve büyük ödül için yarışacaklar..