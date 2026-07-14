Meghan Markle, MasterChef'e geliyor: Yayın tarihi açıklandı

Sussex Düşesi Meghan Markle, mutfağa olan ilgisiyle de tanınıyor.

Prens Harry ile birlikte nisan ayında Avustralya'yı ziyaret eden Meghan Markle, ilginç bir projeye imza attı.

Markle'ın bu seyahati sırasında çekilen sürpriz proje resmen duyuruldu.

Network 10, Sussex Düşesi'nin "MasterChef Australia"nın 26 Temmuz'da yayınlanacak bölümünde konuk jüri olarak yer alacağını açıkladı.

DÜŞESE SUNACAKLAR

Programda Markle, daimi jüri üyeleri Poh Ling Yeow, Sofia Levin ve Jean-Christophe Novelli'ye eşlik edecek.

Yarışmacılardan, mevsimsel ürünleri ön plana çıkaran ve kişisel hikayelerini yansıtan bir yemek hazırlamaları istenecek.

Kanalın tanıtımında bu görev "Bir düşese yakışır tabak" temasıyla duyuruldu.

Markle ise yaptığı açıklamada, "Yemek sevgim ve Avustralya'ya olan ilgim nedeniyle bu programa katılmaktan büyük mutluluk duydum." dedi.