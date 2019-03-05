Meghan Markle’ın üvey ablasından şaşırtan açıklama

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın başı, yine ailesiyle dertte. Düşes’in üvey ablası Samantha Markle, İngiltere’de cuma günü TV’de yayınlanan, 'Meghan and the Markles: A Family at War' adlı belgeselde yer aldı.

Samantha Markle, kardeşinin, babası Thomas Markle’a yazdığı ve İngiliz basınında yayınlanan mektubu hakkında konuştu.

KALBİMİ MİLYONLARCA PARÇAYA AYIRDI

Markle’ın, kendisi ve eşi Prens Harry’yi karşısına alan bir röportaj veren babasına, “Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı.” sözleriyle dikkat çeken mektubunun, abla Markle’ı kızdırdığı görüldü.

Sussex Düşesi Meghan Markle-FOTO GALERİ

ONUN BİR KALBİ YOK

Samantha Markle, kız kardeşiyle ilgili olarak, “Onun bir kalbi yok. Oysa babasını rahat ettirmek, karşılık vermek, yaşlılıkta rahat olmasını sağlamak için elinden geleni yapabilir, sevgi dolu ve zarif olabilirdi. Kalbi mi kırılmış? Hayır, asıl babamın kalbi kırıldı. Kendini mağdur olarak gösteremez.” dedi.

Prens Harry ile düğününe günler kala babası Thomas Markle’ın, paparazzilere anlaşmalı pozlar vermesiyle sarsılan Düşes’in, babasına yazdığı mektup İngiliz basınının eline geçmişti.

ACIYA SEBEP OLMAYI BIRAK

Mektupta, “Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak.” ifadeleri yer aldı.