Mehmeçik karla kaplı dağlarda görev başında

Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen operasyonlara devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla sürdürülen operasyonda jandarma ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü dağlarda teröristlerin izini sürüyor.

200 KİŞİLİK 14 TİM KATILDI

Van, Hakkari ve Şırnak üçgenindeki Çalyan Yaylası'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in yönettiği operasyona komando ve jandarma özel harekattan oluşan 200 kişilik 14 tim katılıyor.

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyon esnasında jandarma timleri, Çaylan Yaylası'nda terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı 50 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda sığınak tespit etti. Sığınakta 8 el yapımı patlatıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.