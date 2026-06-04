Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame savcılığa geri gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu testi pozitif çıkan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.

Ersoy'un tutuklanması ile başlayan süreç, birçok detayın da ortaya çıkmasına olanak sağladı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Tutuklanmasının ardından ifadesi alınan Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olurken daha sonra ise Ersoy hakkındaki iddianamenin hazırlandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ersoy hakkında, toplamda 65 yıla yakın hapis cezası istendi.

MAHKEME SAVCILIĞA GERİ YOLLADI

Öte yandan soruşturmaya ilişkin bir yeni sıcak gelişme daha yaşandı.

Mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAR

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

ARALIK AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 9 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre Ersoy hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamaları yöneltildi.

İKİ GÜN SONRA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay da gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan 11 Aralık Perşembe günü tutuklanırken diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ersoy, ifadesinin yanı sıra verdiği ek ifadesinde tüm detayları tek tek anlatmış, itirafçı olmuştu.