Mehmet Emin Maşalı İstanbul Müftüsü oldu

İstanbul İl Müftülüğü'ne Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI görevlendirilmiştir."