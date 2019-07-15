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Mehmet Emin Maşalı İstanbul Müftüsü oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Müftülüğü'ne atandı.

AA | 15.07.2019 - 07:24..
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İstanbul İl Müftülüğü'ne Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.

Mehmet Emin Maşalı İstanbul Müftüsü oldu

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI görevlendirilmiştir."

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