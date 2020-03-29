Mehmetçik'ten evde kal çağrısı

Türkiye'de şu ana kadar koronavirüsten 108 kişi ölürken vaka sayısı 7 bin 402'ye ulaştı.

Virüsün yayılmaması için hükümet tarafından birtakım tedbirler alınırken, başta Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan olmak üzere tüm yetkili mercilerden vatandaşlara evde kal çağrısı yapıldı.

SİZLER İÇİN ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ EVİNİZDE KALIN

Mehmetçik, vatandaşlara koronavirüsten korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem." ifadesi kullanıldı.

Mehmetçik videoyla evde kal çağrısı yaptı İZLE