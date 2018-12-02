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Meksika'nın yeni devlet başkanı yemin etti

Meksika’da 1 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador için dün yemin töreni düzenlendi.

AA | 02.12.2018 - 09:19..
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Seçimde oyların yüzde 48'ini alarak galip gelen ve 6 yıl boyunca devlet başkanlığı görevini yürütecek olan Obrador, bugün yapılan törenle yemin etti.

YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

Obrador konuşmasında, "Meksika'nın yasalarını savunmaya ve devlet başkanlığı görevini vatanseverlik ve sadakatle yürüteceğime yemin ederim." dedi.

Meksika'nın yeni devlet başkanı yemin etti

HALKA SESLENDİ

1 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından halka seslenen solcu aday Obrador, "Bütün Meksikalıları uzlaşmaya ve ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Yeni hükümet, gizli ya da açık bir diktatörlük değil, gerçek bir demokrasi inşa etmeye çalışacak." diye konuşmuştu.

Obrador ayrıca Televisa ile yaptığı söyleşide, güvenlik ve göç konusunda iş birliğinden ticarete her konuda uzlaşı arayışında olunması gereken bu belirsiz zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile anlaşmaya varma sözü vermişti.

Meksika'nın yeni devlet başkanı yemin etti

AYDA 5 BİN 707 DOLAR MAAŞ ALACAK

Göreve geldikten sonra kendi maaşını düşüreceğini açıklayan Obrador, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süresi boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etmişti.

Kanlı bir seçim süreci geçiren Meksika'da 8 Eylül'de başlayıp 27 Haziran'da sona eren seçim kampanyaları sırasında düzenlenen 543 saldırıda 48 aday ve 85 politikacı öldürülmüştü.

Meksika'nın yeni devlet başkanı yemin etti

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